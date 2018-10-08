القنصلية السعودية في مومباي تحذر من الإعصار وتضع رقم هاتف للتواصل

علي القحطاني (صدى):

حذّرت القنصلية السعودية في مومباي بالهند، المواطنين السعوديين المتواجدين في ولاية كيرلا وجزيرة لاكشادويب ومينيكوري من الإعصار المداري الذي يضرب بحار المنطقة.

وناشدت المواطنين في المناطق المحدودة بتوخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام؛ نظرًا لما قد تسببه من هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تؤدي لحدوث أضرار عى الممتلكات والمنازل.

ووضعت القنصلية، رقم هاتف شؤون السعودينن لطلب المساعدة وهو 00919892019444 .