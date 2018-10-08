” الشورى ” يطالب ” العمل ” باستحداث وكالة للحماية الاجتماعية وإطلاق برنامج لكبار السن

علي القحطاني (صدى):

طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اليوم الإثنين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزاً لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، وإطلاق برنامج يهتم برعاية كبار السن من خلال استضافة الأسر لهم .

كما طالب المجلس الوزارة أيضا بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، وذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته العادية الـ54 للتقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ووجه المجلس الوزارة بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعتها لتنفيذ أهدافها التي ستساهم في تحقيق هدفها حول خفض معدل البطالة، وأن تقوم الوزارة في تقريرها القادم بفصل ميزانية العمل عن ميزانية قطاع التنمية الاجتماعية بشكل واضح ومفصل.