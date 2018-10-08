” التجارة ” تشهر بمعرض سيارات وصاحبه لقيامهم بالغش التجاري في الدمام

علي القحطاني (صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، بمعرض سيارات في الدمام وصاحبه لقيامهم بالغش التجاري وذلك ببيعهم سيارة مستعملة ومصدومة وادعائهم بأنها جديدة، وبيعها لأحد المقيمين وادعاء كونها تحمل بطاقة جمركية جديدة،

واتضح أن السيارة المباعة مستعملة اشتريت ببطاقة جمركية، كما كشف التقرير الفني عن تعرض السيارة لصدمة قبل بيعها، وبذلك تبين أنها معيبة وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري.

وأصدرت المحكمة الادارية بالدمام الحكم عليهم برد قيمة السيارة 216 ألف والسجن 3 شهور وغرامة مالية 50.000 ريال وإغلاق المعرض 3 شهور والتشهير على نفقته.