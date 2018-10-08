زعم حصوله على جائزتي الملك فيصل ونوبل 50 مرة.. الإطاحة بـ بروفيسور مزعوم

إسلام آباد(صدى):

أطاحت الشرطة الباكستانية، بالبروفيسور المزعوم أريو عمران أحمد، والذي ادعى أنه عالم مشهور وحصل على جوائز عالمية منها نوبل وجائزة الملك فيصل.

وكان أريو عمران، يمارس الدجل على الفقراء والبسطاء حيث ادعى أنه يعالج جميع الأمراض في دقائق معدودة، ووصل به الأمر إلى ادعاء حصوله على جائزة الملك فيصل 40 مرة، وعلى نوبل 10 مرات.

وتمكنت الشرطة الباكستانية في مدينة ” جنيوت ” ، من إلقاء القبض عليه وإغلاق عيادته، وأودعته السجن بتهم ممارسة الدجل والافتراء.