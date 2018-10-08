بالفيديو.. خبراء: تجربة التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية فشلت لعدة أسباب

علي القحطاني(صدى):

أكد خبراء، اليوم الإثنين، على أن تجربة التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية، فشلت لعدة أسباب، منها تطبيقها دون دراسة ومتابعة.

وقال المستشار التربوي والإعلامي الدكتور سعود المصيبيح في برنامج سيدتي : إن فكرة التقويم المستمر توجد مخرجات فاشلة بالمجتمع وتشكل عبئا اقتصاديا وكانت تتطلب إعداد وتدريب قبل تطبيقها.

وأضاف : والنظام يفشل لأنه يعتمد على أن هناك فروق فردية بين الطلاب، في ماليزيا يتم اختبار الطلاب باستمرار لتحديد حالات مستوى الضعيف ويتم التركيز على الضعف لدى الطلاب من قراءة وكتابة ورياضيات.

وتابع : وعندنا المعلم غير مدرب والمشرف التربوي يضغط على المعلمين أن الطالب ينجح لأن هناك تقويم مستمر، وأولياء الأمور أيضا عليهم قصور لأنهم يقولون فلان نجح وأبني مانجح، فالمشكلة يتحملها المعلم وأولياء الأمور.

في حين قالت الكاتبة الصحافية والقانونية نورا الحناكي : المشكلة لها أوجه عديدة أولها وزارة التعليم التي طبقت نظام التقويم المستمر دون دراسة ومتابعة .. وهناك سلبيات كارثية لهذا النظام.

المستشار التربوي والإعلامي د. #سعود_المصيبيح : فكرة التقويم المستمر توجد مخرجات فاشلة بالمجتمع وتشكل عبئا اقتصاديا .. وكانت تتطلب إعداد وتدريب قبل تطبيقها #برنامج_سيدتي#خليجية@269SAUD4 pic.twitter.com/pASTGgKzyD — برنامج سيدتي (@Sayyidaty) October 8, 2018