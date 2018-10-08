بسبب تأخر رواتبهم المتكرر ” مستشفى أضم ” يخلو من حراس الأمن

حامد العمري(صدى):

أصبح مستشفى أضم العام لهذا اليوم خالي تماما من حراس الأمن ، وقد رفع مجموعة من حراس أمن المستشفى ل ” صدى ” شكوى مفادها : إنهم توقفوا عن العمل ولا زالوا ينتظرون منذ شهرين موعد صرف رواتبهم من الشركة المشغلة لمستشفى المحافظة، وما ذلك إلا بعد أن تلقوا وعوداً عدة بقرب صرفها، ولم تجد تكرار اتصالاتهم مع المسؤولين فيها سرعة استلام مستحقاتهم ، بل تسويف متكرر من الشركة والتي تحتفظ ” صدى ” باسمها .

وقال أحد حراس أمن المستشفى المتضررين: ” إن هذه لم تكن المرة الأولى التي تتأخر فيها الشركة عن صرف مستحقاتنا، على الرغم من أن راتب حارس الأمن فيها لا يتجاوز ” 2700 ” ريالاً، والذي لا يكفي لتوفير الحد الأدني من المستلزمات الشهرية لنا، ومع ذلك فهو يتأخر وبشكل متكرر ” مما يدفعنا للاستدانة بالإضافة إلى الضغوطات التي تواجهنا .

وأردف: ” رغم شرف وأهمية المهنة التي التحقنا بها وطول ساعات العمل التي نقضيها ؛ لم يشفع ذلك لنا بالنظر في زيادة الراتب ، ولا أيضاً مجرد التفكير؛ ونطالب عبر ” صدى ” مدير الشؤون الصحية بالمنطقة بمخاطبة الشركة لرفع رواتبنا، ومخاطبتهم لضمان عدم تأخر الرواتب مرة أخرى ، ضمانا لحقوقنا .

هذا وقد تواصلت ” صدى ” مع أحد مسؤولي الشركة ، والذي ذكر أنه تم تأمين فنيين أجانب للقيام بعمل حراس الأمن لحين إنهاء المشكلة ، كما تم مخاطبة الإدارة الرئيسية والتي وعدت بأنه سيتم في خلال اليومين القادمين صرف مستحقاتهم ، بالإضافة إلى محاولة عدم تكرار ذلك مستقبلا .