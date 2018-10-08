شركة سيمينس توفر وظائف شاغرة بالرياض والدمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية ” SIEMENS ”) “- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، مبينة أنّ الوظائف المتاحة وفق مسميات فني- مشغل ميكانيكي، وأخصائي معدات كهربائية (المحركات/ محولات)،و مساعد تنفيذي، ومدير النسخ الرقمي- خدمات توليد الطاقة، وفني/ مفتش ضمان ومراقبة الجودة ، وأخصائي مولد كهرباء،،و فني ضمان ومراقبة الجودة، و أخصائي صمام، ومهندس تخطيط، ومدير- المشاريع الخاصة، ومدير المبيعات- للنفط والغاز،و مشرف البيئة والصحة والسلامة- مستشار أول.

وأكدت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2018م، مشيرة أن للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي