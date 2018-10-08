بالفيديو.. الخضيري ينصح المواطنين بشرب مياه الشبكة العامة حفاظًا على صحتهم

عادل الحربي(صدى):

طالب الدكتور ” فهد الخضيري ” أستاذ وعالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات، اليوم الإثنين، المواطنين بالاعتماد على الماء الذي تضخّه الدولة رسميًا للمرة الثانية، لافتًا إلى أنها مياه صحية وآمنة وموزونة الأملاح.

جاء ذلك في حوار له أجراه على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ” جودة مياه الشبكة ” المقام بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وأوضح ” الخضيري ” في الحوار الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، أنه يعتمد على مياه ” الحنفية ” في الشرب منذ 57 عام، وصحته جيدة ولم يشتكِ من شيء بفضل الله، مؤكدًا أن المياه المعلّبة والمفلترة غير صحية، لأنها منزوعة الأملاح والمواد المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان.

وأضاف ” الخضيري ” ، أنه يمكن معرفة ما إذا كانت مياه الحنفية صالحة للشرب أما لا، عن طريق التذوق، فإذا كانت نسبة الأملاح بها في حدود 350 فهي مقبولة، أما إن زادت عن ذلك فتحتاج المعالجة.

وأشار ” الخضيري ” ، إلى أن خبراء المياه أوصوا بأهمية شرب مياه الشبكة العامة لاحتوائها على العناصر المهمة والمفيدة والأملاح الموزونة تحت إشراف جهات رسمية حكومية موثوقة وغير ربحية.

وعن قيام البعض بشراء المياه المعبأة ووضعها في أوانٍ فخارية، قال الخضيري، لم يثبت علميًا أن ذلك مفيد للمياه، قد يعطيها تبريدًا أو يكسبها بعض المواد البسيطة لكنه ليس أمر مفيد بشكل كبير كما يعتقد البعض.