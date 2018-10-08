إحالة قاتل إمام مسجد البحرين للطب النفسي

المنامة(صدى):

أحالت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في دولة البحرين النظر في قضية مقتل إمام مسجد بن شدة، الشيخ عبدالجليل حمود الزيادي، والتي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة مسندة إلى المتهم الأول مؤذن المسجد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء أدلة متعلقة بالجريمة وإخفاء الجثة وانتهاك حرمتها وإلى المتهم الثاني الاشتراك في جريمة إخفاء الأدلة وإعانة المتهم الأول على الفرار.

وأشارت النيابة العامة البحرينية النظر إلى أن ما وقع من المتهمين لا سيما المتهم الأول مؤذن المسجد جريمة صادمة للمجتمع.

وطالبت النيابة بإنزال أقصى العقوبة بالمتهمين والقضاء بإعدام المتهم الأول، حيث ترافع الدفاع وطلب الحاضر مع المتهم الأول عرضه على الطب النفسي.