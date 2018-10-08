جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: وظائف إدارية وهندسية وبحثية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، اليوم الإثنين، عن توافر وظائف إدارية وهندسية وبحثية لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الدكتوراه، وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت ” الجامعة ” ، أنّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” أخصائي العلاقات- المتحدث: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، عالم- الميكروسكوب الإلكتروني: درجة الدكتوراه في علوم الحياة، أخصائي الصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في الصحة والسلامة والبيئة، مهندس أنظمة حماية: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر، أو تكنولوجيا المعلومات، أو هندسة الكمبيوتر.

وأشارت ” الجامعة ” ، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــــا .