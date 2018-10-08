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الزعاق: 4 أمور تميز موسم ” الوسم ” الذي يبدأ الجمعة

الزعاق: 4 أمور تميز موسم ” الوسم ” الذي يبدأ الجمعة
عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موسم الوسم سيحل علينا بعد 3 أيام، مضيفًا أن الجمعة القادمة هو غرة هذا الموسم.

وسرد ” الزعاق ” في تغريدة له، مميزات هذا الموسم والتي تتثمل في:

1-تودع جل مناطق السعودية الخليج الاربعينيات المئوية.
2-هبوب النسائم الباردة في آخر الليل.
3-تتخلق السحب المسماه ب(الغربية).
4-تتفشى فيه الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية).


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55583 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجيب لنا الخير ,,

[ عدد التعليقات: 32519 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههه الله يعطينا خيرك يا الزعاق

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