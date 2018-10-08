الزعاق: 4 أمور تميز موسم ” الوسم ” الذي يبدأ الجمعة
كشف الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موسم الوسم سيحل علينا بعد 3 أيام، مضيفًا أن الجمعة القادمة هو غرة هذا الموسم.
وسرد ” الزعاق ” في تغريدة له، مميزات هذا الموسم والتي تتثمل في:
1-تودع جل مناطق السعودية الخليج الاربعينيات المئوية.
2-هبوب النسائم الباردة في آخر الليل.
3-تتخلق السحب المسماه ب(الغربية).
4-تتفشى فيه الأمراض الموسمية (الزكام والحساسية).
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55583 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجيب لنا الخير ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32519 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هههههههههههههههههه الله يعطينا خيرك يا الزعاق