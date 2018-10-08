هل الإيجار المنتهي بالتمليك ينطبق عليه ضريبة القيمة المضافة؟.. ” الزكاة والدخل ” يوضح

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عقود الإيجار المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018 لاينطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.

وتلقى الحساب الرسمى للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل تضمن: ” هل الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات ينطبق عليه ضريبة القيمة المُضافة علماً بأن تم استلام السياره من سنتين ونصف وسداد قسمة السنتين ونصف أقساط شهرية حسب نظام العقد مع شركة تأجير ( مجموعة تأجير ) ” .

ورد حساب العناية بالعملاء قائلا: ” ‏‎تم استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير2018 بالتالي لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد تاريخ تطبيق الضريبة ونأمل منكم المتابعة مع شركة التأجير،أما العقود المبرمة بعد 1يناير ستخضع لضريبة القيمة المضافة ” .

ورد المغرد قائلا: ” ‏‎حاليا شركة تأجير قامت بفرض القيمة المضافه علي باقي الاقساط لنهاية العقد ؟ هل في مستند قانوني من وزارة التجارة اقدر أطبعه وأطالب شركة تأجير بإلغاء القيمة المضافة ؟ ” .

‏‎ووجهت العناية بالعملاء المغرد بتقديم بلاغ على المنشآت المخالفة عبر تطبيق الضريبة المضافة و إرفاق مايثبت ذلك.