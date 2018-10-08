هل الإيجار المنتهي بالتمليك ينطبق عليه ضريبة القيمة المضافة؟.. ” الزكاة والدخل ” يوضح
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عقود الإيجار المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير 2018 لاينطبق عليها ضريبة القيمة المضافة.
وتلقى الحساب الرسمى للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل تضمن: ” هل الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات ينطبق عليه ضريبة القيمة المُضافة علماً بأن تم استلام السياره من سنتين ونصف وسداد قسمة السنتين ونصف أقساط شهرية حسب نظام العقد مع شركة تأجير ( مجموعة تأجير ) ” .
ورد حساب العناية بالعملاء قائلا: ” تم استثناء عقود التأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتمليك المبرمة قبل 1 يناير2018 بالتالي لن يتم تحصيل الضريبة على الأقساط المستحقة عن هذه العقود بعد تاريخ تطبيق الضريبة ونأمل منكم المتابعة مع شركة التأجير،أما العقود المبرمة بعد 1يناير ستخضع لضريبة القيمة المضافة ” .
ورد المغرد قائلا: ” حاليا شركة تأجير قامت بفرض القيمة المضافه علي باقي الاقساط لنهاية العقد ؟ هل في مستند قانوني من وزارة التجارة اقدر أطبعه وأطالب شركة تأجير بإلغاء القيمة المضافة ؟ ” .
ووجهت العناية بالعملاء المغرد بتقديم بلاغ على المنشآت المخالفة عبر تطبيق الضريبة المضافة و إرفاق مايثبت ذلك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55583 ] نشر منذ 1 ساعة
كلام ممتاز ,,