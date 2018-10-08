الجوازات: لا يمكن تعديل تأشيرة خروج وعودة بعد صدورها

علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي للجوازات ” أبشر ” ، اليوم الإثنين، تغريدة تضمنت رد على سؤال أحد المواطنين ” حول تعديل تأشيرة خروج وعودة بعد صدورها “.

وكان أحد المواطنين قد علق باستفسار على الحساب الرسمي ” للجوازات ” قال فيه : ” هل أقدر أعدل على تاريخ تأشيرة الخروج والعودة بعد سدادها وصدورها؟ وهل يلزم دفع رسوم إضافية؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلة : ” أهلاً بك، لا يمكنك تعديل تأشيرة خروج وعودة بعد إصدارها، يمكنك إلغاءها وإعادة الإصدار بالمدة المطلوبة، سعدنا بخدمتك “.