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الجوازات: لا يمكن تعديل تأشيرة خروج وعودة بعد صدورها

الجوازات: لا يمكن تعديل تأشيرة خروج وعودة بعد صدورها
علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي للجوازات ” أبشر ” ، اليوم الإثنين، تغريدة تضمنت رد على سؤال أحد المواطنين ” حول تعديل تأشيرة خروج وعودة بعد صدورها “.

وكان أحد المواطنين قد علق باستفسار على الحساب الرسمي ” للجوازات ” قال فيه : ” هل أقدر أعدل على تاريخ تأشيرة الخروج والعودة بعد سدادها وصدورها؟ وهل يلزم دفع رسوم إضافية؟ ” .

وأجابت ” الجوازات ” بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائلة : ” أهلاً بك، لا يمكنك تعديل تأشيرة خروج وعودة بعد إصدارها، يمكنك إلغاءها وإعادة الإصدار بالمدة المطلوبة، سعدنا بخدمتك “.


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