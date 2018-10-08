” صدارة ” تعلن وظائف هندية وفنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عن توفر لديها عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، وذلك لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدة تخصصات.

وأوضحت أن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل، معلنة عن الوظائف المتاحة وهي على النحو التالي:

. مشغل أول خارجي: شهادة الدبلوم التقني في مجال ذي الصلة.

. مهندس أول الموثوقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. منسق نشاط الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية).

. قائد تحسين البيئة والصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. محلل مالي ثان- إدارة القروض: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الهندسة، أو الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وأكدت أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من 8 أكتوبر 2018م، وللمزيد من التفاصيل عبر الرابطhttps://career5.successfactors.eu