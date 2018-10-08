 آرسنال يتعاقد مع ” أديدس ” بقيمة 300 مليون إسترليني

نواف السالم(صدى):

كشف نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم الإثنين، عن توقيع عقد جديد مع شركة ” أديداس الألمانية ” للمستلزمات الرياضية، بدءًا من يوليو 2019، لتزويد الفريق الأول بالملابس.

وأوضح ” آرسنال ” ، أن ” أديداس ” ستزود الفريق بأطقم الملابس بدلًا من شركة بوما، التي سينتهي عقدها مع النادي الواقع في شمال لندن بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية، أن قيمة الصفقة الجديدة تبلغ 300 مليون جنيه إسترليني ” 391.7 مليون دولار ” على مدار 5 سنوات وحتى 2024.

وستدفع ” الصفقة ” التي ستوفر للفريق مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني سنويًا، آرسنال نحو المركز الثالث ضمن لائحة أغلى صفقات الملابس على صعيد الفرق الكروية، خلف عقد ” برشلونة ” مع نايكي الأمريكية، والذي يقدر بنحو 140 مليون جنيه سنويًا، وعقد مانشستر يونايتد مع ” أديداس ” البالغ قيمته 75 مليون جنيه.

وتعد هذه الصفقة نهاية تعاون آرسنال مع ” بوما ” والذي بدأ عقب عقدين من تعامل النادي مع نايكي، وكانت آخر مرة ارتدي فيها فريق آرسنال ملابس من ” أديداس ” في الفترة ما بين 1986 و1994، والتي نال الفريق خلالها لقبين في الدوري الإنجليزي.