بالفيديو.. بطل العالم للفنون القتالية يشتبك مع أنصار منافسه.. ورد فعل قاسي من والده

موسكو(صدى):

تشاجر المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف الحاصل على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.

وقال عبد المناف نور محمدوف، والد ومدرب البطل الروسي حبيب، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية “UFC”، أنه سيعاقب ابنه على ما فعله عقب نزاله مع الإيرلندي كونور ماكجريجور.

وتابع والد المقاتل الروسي: ” تستطيع فعل كل ما تريد داخل الحلبة، ولكن خارجها هناك نساء وأطفال وأناس غرباء “، مضيفا: ” فريقي تميز دائمًا بالانضباط الكامل، لذلك عقوبتي لحبيب ستكون أقسى من عقوبة ” UFC “.

من ناحيته، أعلن دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية، بعد النزال عن شعوره بخيبة أمل كبيرة جراء ما حدث عقب اللقاء، كما أنه لم يستبعد حرمان البطل الروسي من لقبه، كما قررت اللجنة المنظمة تجميد جميع المستحقات والرسوم التي كان يجب عليها دفعها لحبيب على فوزه بالنزال.