أودي تكثف انتاج e-tron بحلول نهاية العام

برلين(صدى):

بدأ انتاج أودي e-tron في سبتمبر الماضي في بدايته, قبل الكشف مباشرة عن السيارة .

وقال باتريك داناو مدير عام مصنع أودي بروكسل أنه بحلول نهاية العام فان الانتاج للسيارة سيصل الي الحجم الكامل له.

وأضاف أنهم يعتقدون أنه بحلول نهاية العام فسوف يصلون لسعة الانتاج الكاملة.

ولكن ما هي السعة الكاملة لمصنع أودي في بروكسل, والاجابة لا يمكن تحديدها ولكن يتوقع أن يكون حجم الانتاج 20 ألف سيارة سنوياً حسب بعض التقارير الفرنسية.

وكانت السيارة قد حصلت على حجوزات بواقع 10000 حجز كما ينتج مصنع أودي بروكسل البطاريات أيضاً ولكن المحركات الكهربائية للسيارة تأتي من مصنع في المجر يقوم بانتاج 400 محرك كل يوم .

وكل سيارة من e-tron تأتي بمحرك على أحد المحاور مما يعني أن الانتاج اليومي للمصنع يكفي لـ200 سيارة فقط من e-tron ويجب الوضع في الاعتبار أن الشركة ليس وحدها هي من خلال مصنع بروكسل المسئولة عن زيادة الانتاج ولكن الموردين لهم دور رئيسي في ذلك وهو ما يمثل تحدي للشركة الألمانية.