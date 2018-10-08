للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وأوضت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أستاذ في تمريض (للنساء)، أستاذ مساعد- التمريض (للنساء)، عضو هيئة التدريس- التركيبات السنية، عضو هيئة التدريس- أشعة الفم، عضو هيئة التدريس- جراحة الوجه والفكين، عضو هيئة التدريس- جراحة الفم.

كما تضمنت الوظائف : عضو هيئة التدريس- طب الفم، عضو هيئة التدريس- طب الأسنان الجراحي، عضو هيئة التدريس- جراحة اللثة، عضو هيئة التدريس- طب أسنان الأطفال، عضو هيئة التدريس- علم أمراض الفم، عضو هيئة التدريس- علاج الجذور.

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