إحباط محاولة تهريب 160 ألف حبة محظورة بجمرك الدرة

علي القحطاني(صدى):

نجح جمرك الدرة، في إحباط محاولة لتهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون والبارزين والترامادول ” بلغت (161,676) مائة وواحد وستون ألف وستمائة وستة وسبعون حبة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وتفصيلاً، قال محمد قيسي مدير عام جمرك الدرة: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ” أفران مخابز ” وملحقات لها، محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وفي أثناء قيام المراقب الجمركي بإجراء عملية الكشف والمعاينة تمكّن من العثور على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (90,000) تسعون ألف حبة بالإضافة إلى (3,000) ثلاثة آلاف حبة محظورة من نوع ” بارزين ” وعدد (68,676) ثمانية وستون ألف وستمائة وستة وسبعون حبة ” ترامادول ” ، كانت مخبأة في أجزاء متفرقة وبمخابئ مُعدّة لغرض التهريب داخل الأفران، حيث تم وضع بعضاً منها داخل طبيقتين من الصاج الحديدي تم استحداثها داخل الأفران وبعضها الآخر داخل ملحقات الأفران بعد تغليفها.

وأضاف أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.