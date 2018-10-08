المقيرن لجماهير الاتحاد: ما مضى صفحة طويت

ماجد محمد(صدى):

قدم ” نواف المقيرن ” رئيس الاتحاد، اليوم الإثنين، وعدًا لجماهير ناديه ببذل الجهد لتحقيق طموحاتهم، وجدد تأكيده على أنه لن يترك نادي الوطن إلا بعد عودته إلى مجده الذي كان عليه قائلًا: مامضى صفحة طويت ولن تتكرر، والقادم أجمل باذن الله.

وجدد ” المقيرن ” الثقة في اللاعبين جميعًا و قدرتهم على تحمل المسئولية، وتمني أن يحظى اللاعبون والمدرب بالدعم الجماهيري المعهود وبالوقوف الكامل معهم في هذه الظروف، ولتعزيز الثقة بهم.

وأوضح ” المقيرن ” ، أن الفترة الشتوية ستكون فترة مهمة بعد تقييم المدرب لكافة اللاعبين في الفترة الحالية وفقًا لعطاءهم في المباريات المقبلة.

وعلى صعيد أخر غادر فريق نادي الاتحاد، إلى الطائف لإقامة معسكر تحضيري في مدينة الملك فهد الرياضية، ليبدأ الفريق مرحلة جديدة من الإعداد الفني والبدني، لبقية منافسات الموسم الرياضي بقيادة الكرواتي ” سيلافن بيليتش ” الذي يتطلع لتجهيز اللاعبين للجولات القادمة من الدوري والبطولة الآسيوية.