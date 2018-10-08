احذرى.. إهمال علاج حب الشباب يسبب تشوهات بالوجه

أميرة خالد(صدى):

يعتبر حب الشباب من المشكلات الأزلية التي لا تنتهى وتعانى منها العديد من الفتيات وللأسف يصعب علاجها، وبعضهن يبحث عن أفضل طرق العلاج، والبعض الآخر يهمل العلاج.

ويقول الدكتور شادى سامى أخصائى جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن مشكلة حب الشباب واحدة من أهم المشكلات المزمنة في الأمراض الجلدية، والتي قد تسبب مشكلات وتشوهات جلدية إن لم يتم علاجها على الوجه الأمثل حيث أن معدل الإصابة بحب الشباب أكثر من 85 % من سن الـ16 حتى 18 عاما.

وأضاف ، أن أسباب حب الشباب يرجع إلى عدة أسباب أهمها أنه يأتى في مرحلة البلوغ والتي تعمل الهرمونات الجنسية على زيادة لزوجة المادة الدهنية كما يعمل الهرمون على غلق قناة الغدة مما يوفر بيئة خصبة لنمو البكتيريا فتظهر الرءوس السوداء أو البيضاء والصديد.

وتابع، أن علاج حب الشباب يختلف على عدة عوامل منها نوع وعدد وشكل الحبوب وهل تركت آثار في الوجه، وهل أحد أفراد العائلة لديه تاريخ سابق في حبوب الشباب، حيث يمكن منع تفاقم حب الشباب عن طريق عده وسائل منها غسل الوجه مرتين يوميا بالماء الدافئ والصابون الطبي، وهذا سوف يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة والدهون الزائدة التي تسد المسام.

وأوضح الدكتور شادى سامى، أن علاج حب الشباب بالليزر يغتبر من أفضل العلاجات حيث يعمل الليزر على قتل البكتيريا فيقلل الحبوب، ويعمل على إزالة الأماكن الداكنة، بالإضافة إلى صنفرة الجلد، وتوحيد مستوى البشرة وتجفيف الدهون في البشرة وإزالة الرءوس السوداء والبيضاء، مشيرا إلى أن هناك علاج آخر من خلال استخدام “ديرما رولر” والذي يعمل على إعادة النضارة للبشرة ومعالجة الحفر المنخفضة عن الجلد في مستوى الجلد، وذلك بتحفيز الخلايا المصنعة للكولاجين وتختلف حسب نشاط الإصابة وطبيعة الجلد ولونه ومدى استجابته للعلاج.