رعب بين طالبات جامعة بعد ابتزازهن جنسيًا من شاب عبر ” فيس بوك “

مليكة فؤاد(صدى):

تعرَّضت عشرات الطالبات في جامعة ابن زهر بأكادير في المغرب، إلى الابتزاز من قبل شاب هددهن بفضحهن، وذلك عبر موقع ” فيس بوك ” .

وتفصيلًا، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الشباب يقوم بإيهام الفتيات بأنه فتاة أمريكية في 23 من عمرها، وترغب في تكوين صداقات من أجل التعارف.

وأضافت أن الشباب، يحاول كسب ثقة الطالبات وطلب صور لهن، وبعد توطيد العلاقة أكثر فأكثر يطالبهن بصور أخرى وهن عاريات، وإذا رفضت الضحية يكشف لها الحقيقة وتبدأ عملية الابتزاز.

ويقوم الشاب بمطالبة الضحية بإرسال صورها عارية لتحقيق مكبوتاته الجنسية، أو تهديدها بنشر صورها على الإنترنت مرفقًا إياها بعبارات نابية انتقامًا منها.