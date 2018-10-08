البيئة تبدأ في زراعة 150 ألف شجرة بمحافظة بيشة غداً

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن البدء في زراعة 150 ألف شجرة بمحافظة بيشة غداً، وذلك بحضور معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي ومحافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، ضمن مبادرة الوزارة في برنامج التحول الوطني لزراعة 12مليون شجرة.

وكشفت الوزارة عن مراحل زراعة الشتلات حيث تم تجهيز وحفر 150 ألف حفرة، وبناء سياج بطول 21390م، بالإضافة إلى توريد 120 ألف شتلة، واكتمال 60% من بناء خزان أرضي لتوفير المياه.

يذكر أن الوزارة قد أطلقت مبادرة زراعة 12 مليون شجرة في عدد من مناطق المملكة، بهدف تنمية المتنزهات الوطنية وتشجيرها وتوفير أماكن التنزه والاستجمام لأفراد المجتمع ودعم السياحة البيئية والمحلية، وذلك من خلال تشجير هذه المتنزهات وتنمية مكوناتها الطبيعية وإتاحتها للاستثمار من قبل القطاع الخاص وإدارتها بشكل مستدام بيئيا مع تطوير البنية التحتية بهذه المتنزهات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتنزهين.