بالفيديو.. تدمير مخزن سري للصواريخ الباليستية باليمن من قبل مقاتلات التحالف

فهمي محمد(صدى):

دمَّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مخزنًا سريًا للصواريخ الباليستية في محافظة حجة، بعد إطلاق غارة عليه.

وذكرت مصادر إعلامية، أن المخزن كان يمد المليشيا الإرهابية بالصواريخ التي تطلقها على المناطق السكنية والمدنية داخل اليمن وخارجها في المناطق الحدودية السعودية.

ميدانيًا، تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تأمين طريق للجيش اليمني لمواصلة تقدمه وتحريره عدة مواقع مهمة تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

يذكر أنه كان قد قتل وأصيب 22 حوثيًا في المعارك التي اندلعت مع قوات الجيش اليمني في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز، أمس الأحد.