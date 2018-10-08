الهلال الأحمر بجدة يدرب منسوبيه ببرنامج دعم الاصابات الدولية ITLS

محمد السعران(صدى):

بتوجيهات معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور/محمد بن عبدالله القاسم استكمال الخطة التدريبية والاستيراتيجية للإدارة العامة للتدريب بكافة فروع الهيئة للنصف الثاني من العام المالي 2018 ، بدأ مركز التدريب بجدة منذ مطلع هذا الأسبوع تنفيذ دورة دعم الاصابات الدولية (ITLS) لمنسوبيه العاملين في المراكز الإسعافية في خطوة تهدف الرفع من مستوى الخدمة الطبية الاسعافية الطارئة حيث يشرف على الدورة كادر طبي مكون من المدير الطبي في إدارة اسعاف جدة والمدير الطبي بمركز التدريب بمنطقة مكة المكرمة اخصائيين وفنيين اسعاف طب طوارئ.

يشتمل البرنامج على قمسين رئيسين الأول نظري من خلال محاضرات وعروض عن الاصابات المختلفة والتعامل معها حسب طريقة وآلية وقوع الإصابة وبأساليب علمية متطورة وتدعيماً للجانب النظري هناك الجزء الأخر للبرنامج والذي يتمثل بالتطبيق العملي من خلال سيناريوهات يتم استخدام الأجهزة الطبية فيها وفق المعايير والضوابط حسب نوع الحالة ومستوى خطورتها والأليات المتبعة بالتنسيق مع المستشفيات أثناء نقل الحالات من خلال وسائل الاتصال المتقدمة في نقلة نوعية للخدمات الإسعافية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

ألتحق بهذا البرنامج عدد (50) فرد من الميدانين العاملين في مراكز الاسعاف بمدينة جدة كمتطلب أساسي دعماً لجودة ونوعية العمل الإسعافي والتي على ضوئها يمنح كل متدرب شهادة البرنامج المعتمدة في هيئة التخصصات الصحية ، هذا ومن المزمع تنفيذ عددا من الدورات في الأسابيع القادمة ضمن حزمة برامج لتدريب شريحة عريضة من مقدمي الخدمة تساهم في العمل على التطوير الشامل والجودة والذي يصب في خدمة الفرد والمجتمع.

وضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمحافظة جدة / عبدالله أحمد أبوزيد.