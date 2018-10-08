الفنانة شذى سبت تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة البحرينية، شذى سبت عن صمتها وكشفت عن ملابسات وضعها الصحي، بعد مضي أكثر من أسبوعين على وجودها في المستشفى، نافية الشائعات التي تداولت عن إصابتها بمرض السرطان.

وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع ” سناب شات ” تفاصيل مرضها، معلقة: ” الله سخرلي ناس إنها تدعيلي وتسأل عني وناس حتى ماعرفها ولا عمري شفتها حبيت أشكر الجميع وأخواتي وأمي وأبوي اللي ماهدوني لحظة وكل من سأل عني ” .

وتابعت: ” أنا الحمدلله في بداية تحسني وإن شاء الله يارب اتحسن كلياً من الوضع اللي أنا فيه، وأشكر الطاقم الطبي الحين بقلكم مو معناتا الواحد يمرض معناتا فيه السرطان، الحمدلله أنا مرضي بعيد كلياً عن مرض السرطان، أنا عندي مشاكل بالمعدة، وسبق صرحوا خواتي بالمرض، وماراح عيد وزيد فيها، أنا مازلت بمرحلة العلاج ، للحين الترجيع مستمر وما فيه أشياء واضحة، وأنا كلي ثقة بأطبائنا ويطلعون بالتشخيص الدقيق ” .

وأكدت أنها ما زالت في البحرين بمستشفى السالمية وعدم سفرها خارج البحرين للعلاج، متمنية عودتها لحياتها الطبيعية مجددًا.