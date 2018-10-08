المراعي: وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالرياض والخرج

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي للألبان، اليوم الإثنين، عن توافر وظائف هندسية وإدارية للسعوديين والمقيمين من حمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، والخرج ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أنّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأنّ الوظائف المتاحة على مسمى ” مهندس أول شبكات (الخرج): درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، هندسة الشبكات، مدير تطوير الأعمال التجارية الحديثة – المبيعات: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، التجارة، ومدير العلامة التجارية بالرياض: درجة البكالوريوس في التسويق، أو إدارة الأعمال.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنــا .