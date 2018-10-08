إبتدائية خالد بن الوليد بجازان تحتفي بيوم المعلم العالمي

جازان(صدى):

أحتفلت مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية بجازان بيوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام ميلادي .

حيث أُقيم حفلٌ خطابي بهذه المناسبة أشتمل على كلمة لقائد المدرسة عبدالقادر مصطفى أكد فيها أهمية الدور الكبير الذي يقوم به المعلم في تقدم الأمم ورقي المجتمع فهو الذي يعلم أفراد المجتمع ابجديات القراءة والكتابة مبينا دوره في نشر العلم وتنمية المجتمع وبناء العقول ،

فيما ألقى وكيل المدرسة إيهاب زعقان كلمة أبرز فيها الجهد الذي يقوم المعلم في صناعة الأجيال مبدياً سعيدة بهذه الإحتفالية التي تقوم بها المدرسة للمعلم الذي أشعل شموع المستقبل وأضاء الطريق للأجيال .

كما تضمن الحفل مشاركة عدد من الطلبة بكلمات وقصائد شعرية أظهرت مشاعر الإعتزاز والشكر والثناء والتقدير لجهود المعلم التي أسهمت في بناء الفكر والإنسان .

بعد ذلك كرم قائد المدرسة المعلمين والهيئة الإدارية بالمدرسة حيث قدم لهم شهادان شكر وبقات ورود تثميناً لعطائهم المميز وجهودهم المثمرة ،

فيما قدم منسوبو المدرسة من معلمين وهيئة إدارية هديتين تذكاريتين لقائد و وكيل المدرسة عرفاناً منهم بجهودهما في تذليل الصعاب أمام المعلمين بالمدرسة وحرصهما على توفير البيئة الدراسية المحفزه للعمل .