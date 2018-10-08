قصة ” السيدة لا ” .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة للأطفال

نايف السالم(صدى):

طرحت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إصدارًا جديدًا موجهًا للأطفال من عمر 6- 8 سنوات بعنوان ” السيدة لا ” تأليف نورا بن أحمد ورسوم رشا المالكي، وأعلنت إدارة المكتبة عن توفر نسخ من الإصدار الجديد في مكتبات الأطفال بفرعيها في خريص والمربع بمدينة الرياض، وإتاحتها للاطلاع والقراءة والاستعارة من قبل الأطفال رواد المكتبة، كما تتوفر نسخ للبيع بأسعار رمزية، حيث أكد الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز أن أهداف المكتبة في النشر والترجمة ليست ربحية، بل تهدف إلى رعاية الموهبة ونشر الثقافة ودعم وتشجيع الكتاب والرسامين المبتدئين.

وتتميز قصة ” السيدة لا ” بأنها تحدث شيء من التوازن في مشاعر الطفل تجاه كلمة ” لا ” والتي عبرت عنها المؤلفة بالسيدة لا ، تلك الكلمة التي قد لا يحبها الصغار وتهواها الأمهات أحيانا أكثر مما يجب عند توجيههن لأطفالهن، مما يساهم في تحقيق هدفاً تربويًا مهما وبشكل غير مباشر من خلال القراءة للطفل أو حثه على قراءتها بنفسه.

وأفادت مؤلفة الكتاب نورا بن أحمد أنها فخورة جدًا بأن يكون أول إصدار لها برعاية ودعم مؤسسة خيرية تعمل على نشر الثقافة والمعرفة ممثلة بمكتبة الملك عبدالعزيز، وأشارت إلى أن هذه القصة نتجت عن تجربتها كأم لثلاثة أطفال ألهمها حماسهم المتجدد كل ليلة لسماع قصة مختلفة أن تشارك هذا الشغف مع أطفال آخرين وتؤلف قصة، حيث وجدت استجابة وتعاون وسهولة في الإجراءات من قبل المكتبة، وحظيت باهتمام وعناية وتوجيه لتطوير النص من قبل لجنة متخصصة بتقييم الكتب الواردة لقسم النشر، مما كان له أثر إيجابي في سرعة إنجاز هذ العمل ونشره ونجاحه من وجهة نظرها كمؤلفة مبتدئة في عالم الكتابة والنشر للأطفال.

وأوضحت رشا المالكي كهاوية للرسم الالكتروني ومحبة للرسم التقليدي والتي تولت مهمة الرسم لقصة ” السيدة لا ” بالتعاون مع المكتبة وتحت رعايتها أن قسم نشر كتب الأطفال بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة أتاح لها الفرصة للمرة الثانية لرسم أحد إصدارتها للأطفال ،حيث كانت لها تجربة في تنفيذ رسوم قصة ” المؤلف الصغير ” ، مما يعكس حرص المكتبة على الاستمرار في تطوير وتشجيع الكتاب والرسامين الهواة من أبناء وبنات وطننا الغالي والمساهمة في تأهيلهم إلى مرحلة التخصص.