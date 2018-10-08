هيئة الاتصالات ترفع قرار تعليق بعض خدمات ” موبايلي “

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة اتحاد اتصالات ” موبايلي ” إن مجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أصدر قرارًا، اليوم الاثنين، برفع تعليق بعض الخدمات الصادر على الشركة.

وأشارت ” موبايلي ” إلى أن القرار تضمن رفع تعليق بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للعملاء الجدد للباقات المفوترة ومسبقة الدفع، لافتة إلى أنه لا يوجد أثر مالي جوهري لهذا التعليق، كما أن الشركة ستستمر في تقديم خدماتها لعملائها بشكل كامل.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد قررت، أمس الأحد، تعليق تقديم بعض خدمات الشركة؛ لعدم وفائها بتحقيق التزامات السعودة في الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس الشركة.