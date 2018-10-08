بالفيديو.. الحوثيون ينبشون أحد قبور قادتها بـ ” حيران “
رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام مجموعة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنبش أحد قبور قادتها في مديرية ” حيران ” بمحافظة ” إب ” .
ويظهر بالمقطع الذي سقط في يد الجيش اليمني، قيام مجموعة من المليشيا وهي تقوم بنبش قبر أحد قياداتها الذي لقي حتفه على يد الجيش اليمني.
ولم يتم الكشف حتي الآن عن غرضها من نبش القبر وإخراج الجثة.
سالم[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيسون له مزار
ويتباركون فيه عبدة القبور
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55578 ] نشر منذ 1 ساعة
خيبهم الله ,,
,, ليتكم اعطيتوهم قذيفة بازكا تدفنهم معاه ,,