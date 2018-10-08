بالفيديو.. الحوثيون ينبشون أحد قبور قادتها بـ ” حيران “

فهمي محمد(صدى):

رصدت إحدى مقاطع الفيديو قيام مجموعة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنبش أحد قبور قادتها في مديرية ” حيران ” بمحافظة ” إب ” .

ويظهر بالمقطع الذي سقط في يد الجيش اليمني، قيام مجموعة من المليشيا وهي تقوم بنبش قبر أحد قياداتها الذي لقي حتفه على يد الجيش اليمني.

ولم يتم الكشف حتي الآن عن غرضها من نبش القبر وإخراج الجثة.