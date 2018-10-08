د. صالح الأنصاري يتحدث عن السمنة وعمليات التكميم والرياضة

محمد السعران(صدى):

دعا مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الجمهور لحضور فعاليات اليوم العالمي لمكافحة السمنة والتي ستقام غداً الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحا بالقاعة الكبرى بالمجمع، برعاية المدير التنفيذي بالنيابة الدكتور عبشان العبشان، وتتضمن لقاءاً مفتوحاً في القاعة الرئيسية في المجمع مع الخبير المعروف الدكتور صالح بن سعد الأنصاري الأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع، واستعراض تجارب ناجحة في مكافحة السمنة بالرياضة والغذاء السليم، وكذلك المعرض المصاحب.

وسيناقش الدكتور الأنصاري ممارسة الرياضة ودورها في الصحة الجسدية والنفسية وخاصة رياضة المشي، وذلك في لقاء مجتمعي مفتوح للجمهور بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السمنة.

ويتحدث خلال اللقاء عن ” السمنة بين الرياضة والتدخلات الطبية ” وتجربته مع المشي وجهوده في مكافحة داء السكري، والكثير من الجوانب الإيجابية التي تحققها الرياضة.

كما سيتحدث عن انتشار عمليات التكميم واللجوء إليها كحل للتخلص من الوزن الزائد والبدائل الأفضل لها ونصائحه حول ذلك.

وسيتخلل اللقاء معرضاً مصاحباً لتثقيف الحضور عن التوازن الغذائي وفائدته في مواجهة السمنة، وبعض النصائح التي يسهل تطبيقها في مواجهة السمنة، ويتضمن ركن الغذاء الصحي، وأركاناً استشارية، وركن لإجراء الفحوص السريعة لقياس نسبة الدهون في الجسم.

بعد ذلك يدشن الدكتور عبشان العبشان فعاليات المجمع التي يقيمها بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار ” الشباب والصحة النفسية في عالم متغير ” ، حيث تتضمن محاضرات توعوية وإقامة أركان استشارية ومعارض تثقيفية في عدد من الجهات الحكومية والمدارس ودور الرعاية والمراكز والأسواق التجارية.