بالصور.. الكشف عن ماكلارين 720S بباقة Track Pack الجديدة ووزن أقل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يؤكد ماكلارين أن الوقت لايزال متاح لتقديم مزيد من التحسينات لسياراتها الفائقة ، ومن ضمنها باقة Track Pack التي توفرت بصورة اختيارية للسيارة 720S مع تحديثات أخرى عديدة تجعل السيارة أكثر مناسبة للعمل في الحلبات السباقية.

وتم توفير نفس الباقة لموديلات سابقة مثل 570S كوبيه و570S سبايدر في بداية العام الجاري.

والباقة الجديدة تقلل من وزن السيارة بواقع 24 كجم ، فيما يبلغ وزن السيارة الاجمالي في صورتها القياسية 1322 كجم ، وتعتمد النسخة بهذه الباقة على اصدار بيرفورمانس من السيارة وتشمل الاضافات غطاء محرك وفتحات تهوية في الجزء الخلفي مصنع من ألياف الكربون بالاضافة الي المرايا الخارجية للسيارة. كما يتوفر لها اضاءة في حجرة المحرك مع نظام عادم رياضي وعجلات فائقة الخفة في الوزن بعشرة أذرع مع اسبويلر خلفي نشط من ألياف الكربون مع لمسات MSO لامعة.

وفي الداخل, تركز المقصورة على السائق ويتوفر لها مقاعد سباقية من ألياف الكربون أخف في الوزن , كما يوجد مبدلات لنقل السرعة بعلامة MSO من ألياف الكربون خلف عجلة القيادة الرياضية بفرش ألكانتارا أسود كما يوجد قضيب تيتانيوم خلف المقاعد لدعم المقاعد الخاصة بالسائق والراكب الأمامي. وأرادت ماكلارين تقليل زمن قطع السيارة للحلبات بعشر الثانية ويتوفر في الباقة الجديدة 3 كاميرات مدمجة .

وتتكلف هذه الباقة سعر 28.360 ألف استرليني وهي بالتأكيد ليست رخيصة ويبلغ سعر السيارة بشكل عام بهذه الباقة 224.700 ألف استرليني.