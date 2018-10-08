بهدف سرعة البت في القضايا.. تعديل موعد مباشرة المحاكم العمالية لإختصاصها

عادل الحربي(صدى):

أقر مجلس الشورى تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة ومن ضمنها المحاكم العمالية اختصاصاتها بهدف خفض مدة القضية ورفع كفاية المحاكم .

كما يناقش المجلس انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة للمساهمة في تحقيق التحول التقني والبت في القضايا بشكل اسرع .

وناقش المجلس تقرير وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حور رعاية الأيتام وذوي الإعاقة وتوسيع السعودة وتأهيل الكوادر السعودية .

كما ناقش المجلس خلال جلسته تسهيل إجراءات البحث العلمي للجامعات وضرورة معالجة الهيئة العامة للإحصاء نقاط الضعف الإحصائي وغيرها من القضايا الهامة محل المناقشة .