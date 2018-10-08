بهدف سرعة البت في القضايا.. تعديل موعد مباشرة المحاكم العمالية لإختصاصها
أقر مجلس الشورى تحديد فترات انتقالية لتباشر بعدها المحاكم المتخصصة ومن ضمنها المحاكم العمالية اختصاصاتها بهدف خفض مدة القضية ورفع كفاية المحاكم .
كما يناقش المجلس انتقال القضايا العمالية إلى محكمة مختصة للمساهمة في تحقيق التحول التقني والبت في القضايا بشكل اسرع .
وناقش المجلس تقرير وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حور رعاية الأيتام وذوي الإعاقة وتوسيع السعودة وتأهيل الكوادر السعودية .
كما ناقش المجلس خلال جلسته تسهيل إجراءات البحث العلمي للجامعات وضرورة معالجة الهيئة العامة للإحصاء نقاط الضعف الإحصائي وغيرها من القضايا الهامة محل المناقشة .
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