الكشف عن 7 هجمات سيبرانية إلكترونية تهدد منظومة دول الخليج

علي القحطاني (صدى):

قامت شركة متخصصة بتحديد 7 تهديدات سيبرانية إلكترونية مُحتملة يمكن أن تصيب منظومة الدول الخليجية؛ وذلك خلال الفترات المقبلة.

حيث أشارت الشركة إلى أن بيئة التهديدات السيبرانية في الشرق الأوسط، تشهد توسّعًا سريعًا في المنطقة، حيث تزايدت الهجمات فيها من حيث الكم والفعالية والتعقيد.

وعن هذه التهديدات، حدد جاي تاونسند، مدير المشاريع في شركة ” بوز ألن هاملتون ” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التهديدات السيرانية السبع المحتملة هي:

– الهجوم على سلسلة التوريد.

– استهداف أنظمة التحكم الصناعية.

– مهاجمة أدوات ومنصات برمجيات تابعة لجهات خارجية .

– استغلال بيئة العملة المشفّرة حديثة العهد.

– خرق القواعد الضخمة للبيانات التابعة للحكومات والقطاعات.

– استخدام القرصنة بنظام الفدية لتخريب الاقتصادات.

– استهداف الأحداث والمناسبات البارزة.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات السيبرانية ذات خطورة شديدة وبخاصة مع تزايد اكتشاف القراصنة لطرق جديدة يخترقون من خلالها الحواجز والأنظمة الأمنية، ففي وقت سابق من هذا العام، سرق القراصنة حوالى 532.6 مليون دولار أمريكي من مؤسسة لتحويل العملة المشفرة في طوكيو.