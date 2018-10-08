نسرين طافش تقتحم ” نادي الرجال السري “

أماني الغامدي(صدى):

سافرت الفنانة نسرين طافش، فجر اليوم الاثنين، إلى القاهرة للبدء في تصوير أحدث أفلامها السينمائية ” نادي الرجال السري ” ، بصحبة الفنان المصري كريم عبد العزيز.

وكتبت ” نسرين ” عبر حسابها الشخصي على ” إنستجرام ” على صورة جمعتها بكريم عبد العزيز، قائلةً: ” ممثل استثنائي وإنسان راقٍ ومحب، العمل معه متعة حقيقية وجو من البهجة والإبداع والضحك من القلب، سعيدة جدًا بالعمل مع الرائع كريم عبد العزيز، والصورة من كواليس تصوير فيلم نادي الرجال السري. ”

ومن الجدير بالذكر، أن الفنانة نسرين طافش، تشارك أيضًا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ” الزيبق 2 ” بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، كما أن المسلسل من تأليف وليد يوسف ومن إخراج وائل عبد الله.