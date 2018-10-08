الرياضة سر الحفاظ على القلب والأوعية الدموية

أماني الغامدي(صدى):

أوضح الدكتور حسام المهدي استشاري جراحة الأوعية الدموية أستاذ جراحة الأوعية الدموية ، أن انسداد الأوعية الدموية والشرايين من الأمراض الأكثر شيوعا بين مرضى القلب نتيجة العادات الغذائية الخاطئة القائمة على الأكلات الدسمة التي تشكل خطورة على الصحة.

وأكد ، أن انسداد الأوعية الدموية نتيجة تراكم الدهون والكولسترول فيها يسبب صعوبة في ضخ الدم إلى أماكن كثيرة من الجسم، وهنا يأتي دور الرياضة في خفض كمية الكوليسترول السيئ مما يمنع تراكمه على جدران الأوعية الدموية ويسهل عملية جريان الدم في الأوعية.

وأضاف ، أن الحفاظ على الرياضة بشكل منتظم يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكولسترول الجيد في الدم وهذا هو نوع الكولسترول الذي يريده الجسم الذي لا يلتصق بجدران الأوعية الدموية ولا يسبب انسدادها.

وتابع، أن الممارسة المستمرة للرياضة تجعل الأوردة والشرايين أكثر مرونة لتتمكن من ضخ كميات أكبر من الدم وقت الحاجة لمناطق مختلفة من الجسم، كما أنها تحافظ على ضغط الدم في وضع طبيعي حتى خلال فترات الضغوط الذهنية والنفسية ومن ثم فهي تحمي القلب والجهاز التنفسي من تبعات ارتفاع ضغط الدم وتحميهم من ذلك.

وأوضح ، أن أنواع الرياضات الخفيفة التي يمكن ممارستها يوميا هي المشي والسباحة وركوب الدراجة، وينصح بممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة بشكل يومي حتى للتمتع بصحة جيدة والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.