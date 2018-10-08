رئيس ديوان المظالم يبدأ زيارة رسمية لوزارة العدل المغربية

الرياض(صدى):

بدأ معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، زيارةً رسميةً إلى المملكة المغربية، التقى فيها بمعالي وزير العدل المغربي الأستاذ محمد أوجار في مقر وزارة العدل.

ورحب وزير العدل المغربي بمعالي رئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، منوهاً بأهمية الزيارة فيما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد معالي الدكتور اليوسف حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله – على هذه الزيارة التي ستسهم في تطوير العلاقات القضائية مع وزارة العدل المغربية، من خلال إطلاع الجانبين على الممارسات الحديثة في القضاء الإداري في شتى مجالاته الإجرائية والتقنية والتشريعية، وفتح آفاق جديدة للتبادل المعرفي والقضائي، بما يتواكب مع تطورات الوقائع القضائية، ومؤكداً سعي القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية الحثيث لتوطيد علاقات التعاون في المجالين القانوني والقضائي مع الجانب المغربي.

بعد ذلك، توجه معاليه والوفد المرافق إلى مقر مؤسسة وسيط المملكة، التي التقى فيها برئيس المؤسسة عبدالعزيز بنزاكور، واطلع معاليه خلال ذلك على عمل المؤسسة، وأبرز أدوارها التي تقوم بها في الجانب الحقوقي، وهي تعتبر مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة وحلت محل ديوان المظالم بالمملكة المغربية، وتسعى المؤسسة إلى تكريس سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف، وجبر الأضرار ورفع المظالم من جراء الاختلالات في سير بعض الإدارات، أو سوء تطبيقها للقانون.

يذكر أن الزيارة ستشمل محكمة النقض المغربية، لاسيما وأنها زيارة تأتي بمباركة وموافقة ملكية من خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله -، في إطار حرصه – أيده الله – على دعم وتطور القضاء، والاستفادة من التجارب المقارنة، إلى جانب أن هذه اللقاءات تشكل خطوة مهمة لتحقيق الهدف الخامس من استراتيجية ديوان المظالم 2020م المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، المتضمنة أهمية تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القضائية الدولية، بما يخدم مجال القضاء الإداري بالمملكة.