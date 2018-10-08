مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 45.55 نقطة ليقفل عند مستوى 7939.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 117 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركن, ونماء للكيماويات, والصناعات الكيميائية الأساسية, والرياض, والأحساء الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات اللجين, والكابلات, وصناعة الروق, والمراعي, والخليجية العامة, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.83% و 6.49%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية، واللجين، وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, والراجحي، وكيان السعودية، واللجين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 10.93 نقطة ليقفل عند مستوى 2479.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 ألف سهم تقاسمتها 199 صفقة.