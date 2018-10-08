بشرى سارة تنتظر المعلمين في 3 مناطق

حمود العنزي(صدى):

زف علي المنيع المشرف العام على خدمات المعلمين بشركة ” تطوير ” بشرى سارة للمعلمين بشأن خدمة الترفيه، لافتا إلى أنَّ أندية المعلمين ستُطلق إحدى برامج “تبجيل” في 3 مناطق الرياض وجدة والشرقية.

وأوضح المنيع أن الجانب الترفيهي والرياضي تضمن ناديًا رياضيًا وصالات للأفراح والمناسبات والملاعب المفتوحة، بالإضافة لمقاهي وفندق وأندية أطفال ومطاعم؛ لتكون مكانًا مُناسبًا وممتعًا لقضاء الأسر من 3 إلى 5 ساعات.