اكتشف سبب إغلاق المكيف قبل إطفاء محرك السيارة

أميرة خالد(صدى):

من الشائع أن نسمع عن أهمية إغلاق المكيف قبل إطفاء المحرك، فهو شيء قد يخبرنا به آبائنا كثيراً، فعلى الرغم من تطور السيارات بشكل هائل، إلا أن أنظمة التهوية والتبريد لم تتغير بشكل جذري منذ اختراعها، فدعونا نتعرف اليوم إذا كان فعلاً من الواجب إغلاق المكيف قبل اطفاء المحرك أم لا.

لا تزال المكونات الأساسية لنظام التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC) هي نفسها، حيث تتضمن كل من الضاغط، المكثف، المجفف، المبخر، صمام التوسعة، مفتاح الضغط، جهاز تنظيم الحرارة، ونفاخ المكثف والمبخر بالإضافة إلى المراوح.

ما اختلف حالياً هو المبرد، حيث أضحت السيارات تستخدم مبرد R-134 الأقل إضرارًا بطبقة الأوزون بدلاً من R-12 الأقدم، وقد تكون الموصلات وبعض المكونات الداخلية مختلفة أيضًا.

يتم تشغيل الضاغط عن طريق كلتش مغناطيسي مجهز بقابض من خلال حزام محرك، والذي يستمد الطاقة من بكرة متصلة بالعمود المرفقي للمحرك، فلا يتم تشغيل الضاغط دائمًا، حيث يلزم تشغيله وإيقافه للحفاظ على درجة حرارة المقصورة بعد ضبطها، وهذا هو السبب في وجود الكلتش المغناطيسي، فيسمح للبكرة التي تقود الضاغط بأن تكون مفصولة عنه كي يتوقف لبعض الوقت.

من كل هذا نستنتج أن مراوح نظام المكيف تبقى مشغلة حتى في حالة إطفاء المحرك دون إغلاق المكيف، وهو ما يعني أن المكيف في هذه الحالة يقوم باستخدام الطاقة الكهربائية المخزنة في البطارية والمطلوبة لأجل تشغيل المحرك.

وبهذا يكون الملخص هو أنه يفضل إطفاء المكيف قبل المحرك لأجل الحفاظ على شحن البطارية لأطول فترة ممكنة وتفادي عدم القدرة على تشغيل المحرك في مواقف حرجة بسبب الحاجة لاستبدال البطارية أولاً، دون وجود وقت لذلك.