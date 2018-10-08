بالصور.. تدخين عامل بمكان إعداد الطعام يتسبب في إغلاق مطعم بينبع

نايف السالم(صدى):

تمكنت وكالة البلدية للخدمات الممثلة بقسم صحة البيئة ببلدية محافظة ينبع، من ضبط عدد من المخالفات الصحية أثناء الجولة الميدانية ومنها وجود عامل يمارس التدخين داخل الأماكن المخصصة لتجهيز الأطعمة.

وأقدمت البلدية على إغلاق المطعم، كما وجدت أوانٍ غير صالحة للاستخدام، وتدني مستوى النظافة، مؤكدةً أنه سوف يتم تطبيق لائحة الغرامات بحق المطعم المخالف، مطالبة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكاوى عبر هاتف طوارئ البلدية ” 940 ” .

ومن الجدير بالذكر، أن بلدية محافظة ينبع بمشاركة الجهات الأمنية تقوم بجولات مفاجئة على المحال والمطاعم؛ للكشف عن المخالفات والمواد المنتهية الصلاحية.