لماذا يتراجع أعداد مستخدمي ” سناب شات ” ؟

وكالات(صدى):

يواجه تطبيق “سناب شات ” أزمة كبيرة بعد طرح التحديث الجديد حيث اشتكي منه المستخدمون وتسبب في العديد من المشاكل وتراجع اعداد المستخدمين ، وفقاً لتصريحات ” إيفان شبيغل ” رئيس سناب .

وتأسف “شبيغل” على عدم اختبار إعادة التصميم مع عينة من الجمهور قبل طرحها للجميع وفي ذات الوقت أكد على استمرار فصل منشورات الأصدقاء عن المتابعين لكونها ضرورية لنجاح التطبيق على المدي الطويل .

واعترف بأن التطبيق الجديد يسبب صعوبة العثورعلى أصدقاء حقيقيين للتحدث معهم مما أدى إلى استياء المستخدمين .