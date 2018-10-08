61 متسابقا في نهائيات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية بالحرم النبوي الشريف

سعيد العجل(صدى):

تنهي لجنة المحكمين اليوم أعمال التصفيات النهائية في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 40، وذلك بالاستماع في اليوم الثالث إلى 9 متسابقين في الجلسة الصباحية، و11 متسابقاً في الجلسة المسائية، ليبلغ مجموع الذين تأهلوا للتصفيات النهائية في المسجد النبوي 61 متسابقاً.

يُذكر أنَّ التصفيات النهائية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تميزت بقوة المنافسة، والتسابق في الخير، والتعاون نحو إتقان كتاب الله تعالى، وكشفت المسابقة نماذج رائعة من الشباب الذين يحملون كتاب الله تعالى في قلوبهم، من مختلف دول العالم، وما أبدعوا فيه من جودة الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، وجمال الصوت، الأمر الذي يبشر بجيل قرآني واعد على المستوى المحلي والدولي.