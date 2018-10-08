الاتحاد يبدأ مرحلة إعداد جديدة للخروج من دوامة الخسائر

ماجد محمد(صدى):

دخل الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، مرحلة جديدة من الإعداد الفني والبدني لبقية منافسات الموسم الرياضي بقيادة المدرب الكرواني سلافن بيليتش الذي يتطلع لتجهيز اللاعبين للجولات القادمة من الدوري والبطولة الآسيوية.

وأوضح نادي الاتحاد في بيان له، أنه يعمل خلال المعسكر في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف على تصحيح الأخطاء وتعزيز نقاط القوة للخروج من دوامة الخسائر والظروف التي تعرض لها في الجولات الأولى من الدوري.

وأشار إلى أن المدرب سيقف عن كثب على مستويات اللاعبين والسعي لتوظيفهم بالشكل المناسب وتأهيلهم مجددًا على نحو يعيد قوة العميد، وذلك بإشراف مباشر من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ نواف بن ناصر المقيرن الذي أوعز بتلبية كافة احتياجات الجهاز الفني واللاعبين بما يسهم في تحقيق كامل الاستفادة منه.

ومن جانبه، جدد رئيس مجلس الإدارة الثقة في اللاعبين جميعًا وقدرتهم على تحمل المسؤولية، متمنيًا أن يحظى اللاعبون والمدرب بالدعم الجماهيري المعهود وبالوقوف الكامل معهم في هذه الظروف لتعزيز الثقة بهم، كما أن الفترة الشتوية ستكون فترة مهمة بعد تقييم المدرب لكافة اللاعبين في الفترة الحالية وفقًا لعطائهم في الفترة المقبلة.