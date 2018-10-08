بالفيديو.. ” مدن ” تقدم أسعار مخفضة 40 مرة للصناعيين السعوديين

علي القحطاني (صدى):

أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” المهندس خالد السالم، أن الهيئة تقدم أسعارًا مخفضة لمصلحة المستثمرين الصناعيين السعوديين.

وأوضح ” السالم ” خلال مقابلة له مع قناة ” العربية ” على هامش إطلاق الهوية الجديدة للهيئة، أن مساحات التطوير داخل المدن الصماعية تقدم لمصلحة المستثمرين الصناعيين السعوديين بأسعار مخفضة تتراوح بين ريال إلى 4 ريالات.

وأضاف أن هذه الأسعار تعد مخفضة 40 مرة من الكلفة بالنسبة لهذه المدن التي تستهدف دعم المصنعين الكبار، حيث تبلغ كلفة المتر الواحد تطويرًا داخل المدن الصناعية نحو 160 ريال في الطبيعي.

ومن جانبه،أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المدن الصناعية السعودية ستتخطى الفرص المتوفرة للمستثمر التقليدي إلى رواد الأعمال والمشاريع المبتكرة.

وأشار ” الفالح ” إلى أن جهود الهيئة أسهمت بشكل كبير في الإقبال الملحوظ الذي تشهده المملكة اليوم على الاستثمار الصناعي، لافتًا إلى أن استراتيجية المدن الصناعية الجديدة تواكب حرص القيادة على ريادة القطاع الصناعي وازدهار الصناعة الوطنية.

يُذكر أن ” مدن ” أذلقت هويتها الجديدة بالتواؤم مع رؤية المملكة 2030، لتمماشى مع خطط المملكة لدعم القطاع الصناعي.