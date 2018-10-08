نجاح عملية استئصال تسوس بعظمة الأذن لمريض بمستشفى القريات العام

تركية البدر(صدى):

نجح الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى القريات العام في استئصال كامل للتسوس من عظمة الأذن لشاب يبلغ من العمر 17 عام .

وكان المريض يعاني منذ فترة طويلة من إفرازات صديدية مع رائحة كريهة ونقص في حاسة السمع، وعند زيارته للعيادة تم الكشف عليه وعملت له الفحوصات الأساسية والأشعة اللازمة.

وبفضل من الله تم نجاح العملية دون مضاعفات ولله الحمد ، ولازال تحت المراجعة لمتابعة الوضع بالعيادة .

وأوضح الأستشاري أن التسوس كان منتشراً بعظام الأذن ووصوله لهذه المرحلة يُعد من الحالات النادرة، وتم استئصاله تفادياً لخطورته حتى لا يسبب انتشاره في حدوث التهاب في المخ والعصب وقاع الجمجمة .

ووجهت صحة القريات لعموم المرضى بضرورة المراجعة المبكرة للطبيب المختص فور حدوث أي أعراض مشابهة تفادياً للوصول إلى مثل هذه المرحلة .