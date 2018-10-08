حاول إبتزازها بنشر صورها الخاصة.. فوقع في شر أعماله

بيروت(صدى):

تكررت في الآونة الأخيرة حيلة لتهديد السيدات بصورهن الخاصة مقابل مبالغ مالية ضخمة يطلبها سارق الجوال أو من يجد هاتفها المفقود لتقع الفتاة أو السيدة ضحية لإبتزاز المجرم مالياً وأدبياً .

وفي رد فعل نادر تمكنت سيدة لبنانية من الإيقاع بالمجرم في نفس الشباك بعدما أخبرت شقيقها بتهديده ليتفق معها على مقابلته بمعرفة الشرطة ويتم ضبط المجرم خلال تسلمه مبلغ 6000 دولار طلبه منها .

و أفاد ” احمد .خ ” عشرون عام أنّه على معرفة بالسوري ” ماجد.ش ” ويقيم مثله في منطقة النبطيّة، وأنّ الأخير سلّمه رقم هاتف فتاة لا يعرفها وسلّمه بطاقة الذاكرة لتسليمها لها لقاء إعطائه مبلغ 600 دولار أميركي وأنّه تقاضى منه مبلغ 100 دولار لقاء هذه الخدمة.

من جانبها أكدت قاضية التحقيق ريتا غطوس أن الجريمة تصل عقوبتها الى السجن ثلاث سنوات وأحالتهما الى المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت .