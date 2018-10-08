شرطة حائل تعلن عن بيع عدد من السيارات المحجوزة لديها في مزاد علني

علي العنزي(صدى):

تعتزم شرطة حائل بيع عدد من السيارات المحجوزة لديها والتي لم يراجع أصحابها لاستلامها أو صادر فيها صك شرعي ومضى عليها فترة طويلة.

وأوضحت شرطة حائل أنها قد تقرر إجراء عملية البيع في المزاد في يوم الثلاثاء الموافق 12/2/1440هـ الساعة الرابعة عصراً بمركز حجز السيارات الواقع غرب المنطقة الصناعية وعلى من يرغب الشراء الحضور للمزاد بالوقت المحدد، مهيبة بعموم أصحاب السيارات المحجوزة والتي مضى عليها فترة طويلة بالحجز وانتهت إجراءاتها النظامية ولا يوجد هناك أجراء رسمي متبقي لدى الجهة التي قامت بحجزها بسرعة المراجعة لاستلام سياراتهم.