الكشف عن شروط الالتحاق بوظائف حراس أمن المدارس بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مسؤول بوزارة التعليم لمكة، أن أبرز شروط القبول بوظائف حراس أمن المدارس، العمل 6 أيام في الأسبوع الأسبوع و8 ساعات يوميًا .

ويأتي ذلك خلال استقبال إدارت التعليم المتقدمين والمتقدمات على وظائف حراس أمن المدارس، حيث تسعى الوزارة عبر نظام حراس الأمن إلى تهيئة المدارس لتكون بيئة ثقافية وترفيهية ومراكز تدريب وأنشطة وفعاليات على مدار اليوم.

يُذكر أن شركات الأمن المتعاقد معها ستغطي المدارس، وهي وظائف جديدة ولن ينقل الموظفون الرسميون على تلك الشركات.